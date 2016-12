George RR Martin a Stephen King: come fai a scrivere così veloce?

Stephen King ha scritto diciotto milioni tra romanzi, racconti e altro.

George RR Martin… meno.

King ha un anno più di Martin, ma nessuno gli scrive, suggerisce, urla di sbrigarsi a scrivere prima di fare la fine di Robert Jordan.

Martin invece è così martellato di richieste per scrivere in fretta la parola fine alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che persino Neil Gaiman si è sentito in dovere di difenderlo dagli abusi dei presunti fan dichirando che George Martin is not your bitch. E questo nel lontano 2009, quando lo scrittore non aveva ancora annunciato di aver aggiunto libri al suo progetto e di essere in mostruoso ritardo nella loro scrittura.

Quindi è comprensibile che Martin, condividendo il palco con King durante un evento, gli abbia chiesto come faccia a scrivere così velocemente.

La risposta di King è in questo video, intorno al minuto 50.08.