12 case reali ispirate ai cartoni animati

Il denaro può comprare la felicità?

No, ma se sei un nerd, ti può comprare una casa come quelle elencate in questo articolo, ispirate ad alcuni cartoni animati della nostra infanzia.

Cartoni animati come Le Tartarughe Ninja, i Puffi o i Flintstones, hanno segnato la nostra infanzia. Molti di noi hanno trascorso interi fine settimana degli anni ’80 e ’90 divorando puntate come se non ci fosse un domani. Eravamo una generazione che viveva al limite (soprattutto quando riuscivamo a registrarlo e dovevamo riavvolgere il nastro della cassetta).

Per non parlare di altre serie, come i Simpson, che non hanno mai smesso di accompagnarci, o di quelle più moderne, come i Pokemon o Spongebob.