E’ morta Carrie Fisher

Carrie Fisher era la Principessa Leia, il senatore Organa, il generale Organa.

Ma era anche una grande, grande scrittrice, autrice di libri in cui ha messo a nudo i suoi demoni, i suoi problemi, il disturbo bipolare e ha dimostrato come si possa trovare una via, un equilibrio, una forza per andare avanti e avere una vita piena nonostante una famiglia ingombrante, l’alcol e la droga, la malattia mentale.

Era un eroina sullo schermo e una super eroina nella vita reale.

Era la nostra principessa.